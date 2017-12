Mosel fällt und steigt dann wieder leicht

Die Wasserstände an der mittleren Mosel sind heute leicht gefallen.

Der Pegel bei Trier hatte Anfang dieser Woche 6,72 Meter erreicht und ist heute wieder unter 6 Meter gefallen. Ufernahe Gehwege und Straßen sind aber noch überschwemmt.

Nach Auskunft des Hochwassermeldezentrums in Trier werden nach den gestrigen Niederschlägen ab der Nacht zu Donnerstag die Pegel wieder ansteigen, nach derzeitiger Abschätzung könnten die Wasserstände zu Wochenbeginn knapp erreicht werden.

In der Nacht zum Donnerstag fällt weiter verbreitet Regen, im Bergland auch mit Schnee. Am Donnerstag ist es anfangs überwiegend niederschlagsfrei, bevor dann von Westen her verbreitet schauerartiger Regen aufzieht, im Bergland auch Schnee.

(sim)