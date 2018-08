Holländer, Böllerschützen und Majestäten

Seit 1980 feiert der Weinort Rachtig sein Weinstraßenfest, das erste dieser Art an der ganzen Mosel. In diesem Jahr laden die Rachtiger Winzer von Freitag, 24. August, bis Sonntag, 26. August, zum Feiern ein.

Geöffnet sind die Weinstände am Freitag ab 15 Uhr. Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung um 18.30 Uhr mit Böllerschüssen auf dem Vorplatz der Pfarrkirche. Die Weinmajestäten Anna-Lena und Christina sowie die Deutschherren zu Rachtig sind mit von der Partie. Am Samstag öffnen die Weinstände um 11 Uhr. Ab 19 Uhr wird Straßengaudi mit holländischen Bands geboten. Am Sonntag sind nach dem Festhochamt um 9.30 Uhr die Stände wieder geöffnet. Zwei Kirchenkonzerte gibt es um 15 und um 18 Uhr.