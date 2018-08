später lesen Geschichte Homer-Kurs wird fortgesetzt Teilen

Der Lektürekreis Homer zur Ilias in der Kueser Akademie wird am Donnerstag, 23. August, um 17 Uhr fortgesetzt. Die Räumlichkeiten sind am Gestade 6. Den Kurs leitet Dr. Matthias Vollet.