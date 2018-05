() Die Weinbruderschaft Mosel-Saar-Ruwer veranstaltet am Samstag, 9. Juni, eine musische Weinstunde. Beginn ist um 16 Uhr im Hof des Weingutes Staffelter Hof in Kröv. Nach einer kommentierten Weinprobe gibt es ein rustikales Abendessen.Thomas Bracht, Komponist für Jazz, Ensembles, Big Band und Bühnenmusik, leitet das nach ihm benannte Trio. Sie werden an diesem Tag mit leichten, klaren Tönen eine Hommage an die Großen der Jazz-Geschichte bieten. Das Ende der Veranstaltung ist um 21.30 Uhr. Der Kostenbeitrag beträgt 59 Euro pro Person für Mitglieder und Partner beziehungsweise 71,50 Euro pro Person für Gäste. Die Anmeldung nimmt Helmut Orth bis Freitag, 1. Juni, unter Telefon 06322/980172 und 0173/5367551 oder per E-Mail: an helmut@orth-mail.de entgegen.