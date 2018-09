Wenig Interesse an fünftem Kreisel

Die vier Kreisel der Stadt

In Bernkastel-Kues gibt es bisher vier Kreisel. Der älteste und wahrscheinlich auch wichtigste ist der am Brückenkopf in Kues. Im Jahr 2000 wurde er mit wenig Aufwand installiert. Bis dahin mussten vor allem die Verkehrsteilnehmer aus Richtung Lieser oft Geduld mitbringen, bis sie auf die Cusanusstraße oder die Brücke fahren konnten.

Im Jahr 2008 wurden gleich zwei Kreisel fertig. Der Cusanuskreisel am Ortseingang aus Richtung Wehlen ist wichtig, weil von ihm eine direkte Zufahrt zum Kueser Plateau mit den Rehakliniken und Hotels möglich ist. Vorher mussten die Fahrzeuge durch das sowieso schon viel genutzte Gewerbegebiet fahren.

Der so genannte Aldi-Kreisel auf der Cusanusstraße dient der Zu- und Abfahrt der Kunden des Discounters. Die Firma hat ihn auch bezahlt.

Auf dem Kueser Plateau gibt es bei der Zufahrt zum Hotel Moselpark und zu den DRK-Werkstätten einen weiteren kleinen Kreisel, der auch ohne große Arbeit eingerichtet wurde.

Im Gespräch war und ist auch ein Kreisel am Brückenkopf im Stadtteil Bernkastel. Die Umsetzung scheitert bisher aber an den beengten Platzverhältnissen.