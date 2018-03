Im Weinfass den Urlaub genießen

(cb) Zelt oder Wohnmobil sind die gängigen Schlaf- und Wohnstätten auf Campingplätzen. Auf dem Campingplatz im Traben-Trarbacher Stadtteil Rissbach können Gäste, der Gegend angepasst, auch in einem Weinfass übernachten. Es gibt sogar ein Modell für mehrere Personen mit Kühlschrank, Kaffeekocher und Toilette. Derzeit herrscht aber Winterpause auf dem Areal. Die neue Saison beginnt am 23. März. Zur Sicherheit, um nicht den Gefahren durch Hochwasser ausgesetzt zu sein, sind die Fässer an den Eingang des Campingplatzes gezogen worden.

⇥Foto: Klaus Kimmling