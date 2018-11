später lesen Bienen Imker treffen sich zum Stammtisch Teilen

Der Imkerverein Traben-Trarbach trifft sich am Donnerstag, 8. November, zum November-Stammtisch. Die Mitglieder kommen um 20 Uhr wie gewohnt in der Alten Stadtmühle am Weihertorplatz in Trarbach zusammen.