Realschüler erfahren Wissenswertes über Bienen

(red) Was haben Schuhcreme, Jeanshosen und das Ende der Welt mit Bienen zu tun? Diese und viele weitere Fragen wurden bei einem Imkervortrag an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues beantwortet. Martin Keller hielt vor den Schülern der fünften Klassenstufe eine Präsentation über Haltung, Lebensweise und Aufbau des Bienenvolks. Er gab den Kindern die Möglichkeit, die Tiere hautnah zu erleben und auf deren wirtschaftliche und biologische Bedeutung aufmerksam zu werden. ⇥Foto: Privat