Der Moselweinbautag 2018 läuft

In Bernkastel-Kues hat der Moselweinbautag begonnen

In Bernkastel-Kues läuft seit dem Morgen und noch bis Donnerstagabend der Moselweinbautag 2018. Etwa 500 Besucher, in der Mehrzahl Winzerinnen und Winzer, haben sich in der Mosellandhalle auf dem Kueser Plateau bereits über den Pflanzenschutz (Erfahrungen aus dem witterungsmäßig schwierigen Jahr 2017) und den möglichen Einsatzmöglichkeiten von Sprühdrohnen informiert. Am Nachmittag steht derweinbaupoiltische Teil auf dem Programm. Moselweinbaupräsident Rolf Haxel und Klaus Schneider, der Präsident des Deutschen Weinbauverbands, werden sprechen. Außerdem wird das Moselprojekt „Steillagenwinzer fördern Artenvielfalt im Weinberg ausgezeichnet. Den Abschluss macht am ersten Tag die neue Düngeverordnung.