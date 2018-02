Nussbaumallee rückt in den Mittelpunkt

cb

Die Nussbaum­allee in Brauneberg ist in ihrer Art einmalig an der Mosel und vielen Menschen durch das Straßenfest ein Begriff. . Die mächtigen Bäume unterhalb des Ortes und in Sichtweite zur Mosel waren ein eigener Punkt bei der Dorfmoderation. Am Mittwoch, 21. Februar, stellt die Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse im Gemeinderat vor und diskutiert mit den Ratsmitgliedern. Ein weiterer Punkt in der Sitzung ist die Widmung des Platzes an der Simultankirche. Die Sitzung ist im Touristik- und Gemeindezentrum und beginnt um 18 Uhr.