Seniorenbeirat plant Schifffahrt

In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach könnte es bald eine Taschengeldbörse geben. Zumindest diskutiert der Seniorenbeirat der VG am Dienstag, 20. Februar darüber. Ein weiteres Thema ist die Planung der diesjährigen Schifffahrt für Senioren. Geplant wird auch der Besuch des Seniorenbeirats der Verbandsgemeinde Eisenberg. Auf der Tagesordnung steht auch eine Nachbetrachtung der Kreuzfahrt-Revue für Senioren, die im September vergangenen Jahres in Traben-Trarbach über die Bühne ging. Der Seniorenbeirat tagt im Sitzungssaal des Trarbacher Rathauses. Beginn ist um 16 Uhr.