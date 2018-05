In zwei Orten schüttet es wie aus Kübeln

) Das Unwetter am Sonntag hat die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues weitgehend verschont. „Wir haben viel Glück gehabt. Toi, toi, toi“, sagt Wehrleiter Thomas Edringer mit Blick auf die Katastrophe in den gar nicht so weit entfernten Orten Herrstein und Fischbach im Nachbar-Landkreis Birkenfeld. Ausnahme: In den Hunsrückorten Longkamp und Kommen schüttete es wie aus Kübeln. „Etwa 50 Liter pro Quadratmeter“, berichtet der Longkamper Ortsbürgermeister Franz-Josef Klingels. Die Feuerwehren beider Orte seien im Einsatz gewesen. Größere Schäden habe es aber nicht gegeben. „Ich habe aber noch nie so viel Wasser gesehen“, berichtet Klingels über den Zustand der Rückhaltebecken im Ort. Außerdem habe sich auf der Baustelle der B 50 neu ein See gebildet.