Die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues und die Berufsbildende Schule Wittlich laden interessierte Schüler der Abschlussklassen an den Allgemeinbildenden Schulen sowie deren Eltern und interessierte Berufstätige zum Informationsabend am Mittwoch, 12. Dezember, in die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues ein.