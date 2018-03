später lesen Personalien Ingrid Berres verabschiedet FOTO: privat / Ortsgemeinde Ürzig FOTO: privat / Ortsgemeinde Ürzig Teilen

(red) Ingrid Berres ist als langjährige Bedienstete des Ürziger Verkehrsamts in den Ruhestand verabschiedet worden. In einer Feierstunde würdigte Ortsbürgermeister Arno Simon ihre Verdienste. Sie war mehr als 27 Jahre für die Gemeinde Ürzig und den Tourismus tätig und trat damit in die Fußstapfen ihrer Mutter, die viele Jahre für das Verkehrsamt tätig war.