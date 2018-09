später lesen Integration Integration durch Ausbildung Teilen

In der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues findet in Raum 300 eine Infoveranstaltung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe und hauptamtliche Sozialarbeiter statt. Das Thema der Veranstaltung am Dienstag, 2. Oktober, von 10.30 bis 12.30 Uhr ist die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung.