Gefangenenchortrifft sich

Der Gefangenenchor 1976 lädt für Freitag, 16. Februar, zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Die Sitzung findet im Landhaus am Ufer in Wolf statt. In der Sitzung werden der zweite Vorsitzende, der Kassierer und ein neuer Kassenprüfer gewählt. Zudem berichten der Kassierer, der Schriftführer und der Chorleiter über das vergangene Jahr. Die Auftritte für das laufende Jahr wurden bereits festgelegt. Sie sind nachzulesen im Internet unter http://www.gefangenenchor.de/termine. Wer mitsingen will, ist willkommen.