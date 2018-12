später lesen Musik Jazztrompeter und Gitarrist spielen in Enkirch Teilen

Twittern

Teilen



Marcus Milz und Jochen Riedl gastieren am Samstag, 5. Januar, ab 21 Uhr in Tom’s Kneipe und Kultur in Enkirch. Mit Gitarren und verschiedenen Blasinstrumenten vereinen die beiden unterschiedlichste Stilrichtungen aus den vergangenen Jahrzehnten.