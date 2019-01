später lesen Comedy Lehrer-Comedy in der Güterhalle Teilen

Twittern

Teilen



(red) Johannes Schröder, vom Staat geprüfter Deutschlehrer und Beamter mit Frustrationshintergrund, ist am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr mit seinem Programm „World of Lehrkraft – ein Trauma geht in Erfüllung“ zu Gast in der Güterhalle Bernkastel-Kues.