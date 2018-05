Jonathan Zelter startet seine Tour durch Deutschland

Er startet seine Deutschlandtournee in Bernkastel-Kues: Der Sänger Jonathan Zelter meldet sich zurück und zwar mit seinem neuen Album im Gepäck. Am Freitag, 18.Mai, 20 Uhr, stellt der gebürtige Wittlicher seine neuen Songs in der Mosellandhalle vor, darunter die Single „Purzelbaum“ und natürlich den Titel-Track „Von Mannheim bis New York“. Der vielseitige Musiker rockt mit seiner Band vom Unplugged-Set bis zur achtköpfigen Festival-Besetzung die Bühnen. Als Solist begleitet er sich selbst am Flügel und an der Gitarre. Der Eintritt kostet bei freier Platzwahl 18 Euro. Karten gibt es unter Telefon 06531/3000 und unter www.kulturundkur.de