später lesen Konzert Jonathan Zelter zu Gast in der Heimat FOTO: Trierischer Volksfreund / Bjørn Jansen FOTO: Trierischer Volksfreund / Bjørn Jansen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Jonathan Zelter & Band startet seine Deutschland-Tournee am Freitag, 18. Mai, um 20 Uhr in der Mosellandhalle Bernkastel-Kues. Im Gepäck hat der gebürtige Wittlicher sein neues Album „Von Mannheim bis New York“. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten siehe Info.