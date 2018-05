Jubiläum mit 20 Weinhoheiten

Das Straßenfest „Wein und Musik“ in der Burgstraße im Stadtteil Bernkastel geht zum 20. Mal über die Bühne. Los geht es am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), um 20 Uhr mit der Band Kozmik Charlie. Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, 1. Juni, um 19 Uhr mit musikalischer Begleitung der Landshuter Ritterschaft. Dazu hat die Straßenfestgemeinschaft 20 Weinhoheiten aus den umliegenden Ortschaften eingeladen. Die erste musikalische Darbietung, mit der Uncle Sam‘s Jazz Band, beginnt um 17 Uhr. Am Samstag, 2. Juni, geht es um 20.30 Uhr mit der Band Piratesse weiter.