Jung und Alt feiern 24. Jesus Christ Birthday Party in Kröv (Fotos)

2200 Besucher haben in Kröv die 24. Jesus Christ Birthday Party gefeiert. Trotz Tausender Gäste verlief der Abend friedlich. Von Holger Teusch

Von wegen Krövs größte Party ist nur etwas für die ganz Jungen! „Die Jesus Christ Birthday Party ist super! Nicht nur für die Jugend, auch für uns Oldies“, sagt Robert „Robbie“ Römer. Der 71-Jährige wirft sich am Vorabend zum 24. Dezember zwar nicht ins Gedränge in der Weinbrunnenhalle, feiert aber mit einigen Hundert weiteren Besuchern draußen vor der eigentlichen Party-Location mit Glühwein. „Die Musik ist okay“, sagt Römer. Vor allem ist sie hier draußen nicht so laut, wie in der dröhnenden Halle. Gespräche ohne Schrei-Lautstärke sind in dem etwas ruhigeren Bereich, den der Jugendclub Kröv als Veranstalter der Jesus Christ Birthday Party (JCB-Party) seit einigen Jahren eingerichtet hat, möglich.

Es liegt aber nicht nur an den heißen Beats und den dröhnenden Bässen, dass drinnen T-Shirt statt Winterjacke angesagt ist, sondern an den vielen Partybesuchern. Laut dem Jugendclub-Vorsitzenden Daniel Martini sind 2238 zahlende Gäste gekommen. Kein Wunder, dass es zehn Minuten dauert, sich den vielleicht 20 Meter langen Weg durch die Menschenmassen vom Eingang bis zur Bühnezu bahnen. Mindestens! Wer Bekannte und Freunde trifft, ist locker ein Vielfaches unterwegs. Apropos unterwegs.

Daniel Martini und der zweite Vorsitzende des Vereins, Ben Schotmann, haben bei der 24. Auflage der JCB-Party Fitnesstracker am Handgelenk, die über die Anzahl der Schritte die zurückgelegte Distanz berechnen. Am frühen Morgen des 24. Dezembers haben sie demnach rund 40 Kilometer.

Fast ein Marathonlauf (42,195 Kilometer)! Treppauf, treppab geht es für die fast 150 Helfer durch die Katakomben der Weinbrunnenhalle, um nach dem Rechten zu sehen und kleine und größere Probleme zu lösen. So ist um 23 Uhr plötzlich kein Orangensaft mehr da. Auch die übrigen Getränke gehen schneller zur Neige als in den vergangenen Jahren. Martini organisiert den Nachschub. „Dabei haben wir schon vorab mehr bestellt als im letzten Jahr“, wundert er sich. In der Kasse des Jugendclubs klingelt es so natürlich. Was am Ende dabei übrigbleiben wird, könne er aber erst Anfang des Jahres sagen, wenn alles abgerechnet sei.

Der Erlös wird investiert: Der Jugendclub Kröv unterstützt beispielsweise ein SOS-Kinderdorf und ist auch vor Ort engagiert. Aktuell wird der alte Trimm-Dich-Pfad wieder in Schuss gebracht. Das Engagement der Jugendlichen wird in Kröv honoriert. „Ich finde das, was der Jugendclub macht gut und das gehört unterstützt“, erklärt Robert Römer, dass er nicht nur zur Weinbrunnenhalle gekommen ist, um mit Freunden und Bekannten zu feiern und sich zu unterhalten. Sein Freund Siggi Schneiders (69) pflichtet ihm bei: Beim Oldtimertreffen sei der Jugendclub ja auch immer mit dabei. „Wir helfen uns gegenseitig“, erzählt Frank Theis vom Kröver Schützenverein, der den Glühweinstand vor der Halle betreibt.

Wie sich um Mitternacht die vielen Hundert jungen Partygäste in der Halle in den Armen liegen, wünscht man sich auch draußen frohe Weihnachten.