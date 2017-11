später lesen Kabarettistische Lesung: "Das Schneckenrennen" Teilen

Traben-Trarbach (red) Jürgen Lehlbach, Autor des Buches "Kauft mehr Autos", führt in einer kabarettistischen Lesung am Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Zeitreise-Museum Traben-Trarbach das Publikum in Reimen und Prosa-Texten den Geschwindigkeitswahn unserer Zeit vor Augen. Die Schnecken sind dabei die Protagonisten zahlreicher satirischer Gedichte des Autors.