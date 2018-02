Er war gerade im richtigen Zeitalter „unterwegs“ und nutzte die Dampfmaschine mit Begeisterung. So hat Karl Marx über eine Reise auf einem Dampfschiff einen wunderbaren Brief geschrieben. Im Rahmen der Ausstellung „Dampf – das besondere Zeitalter“ im Kloster Machern gibt es am Sonntag, 18. Februar, um 14 Uhr eine Vorführung mit Erläuterungen einiger auserwählter Exponate.

www.klostermachern.de