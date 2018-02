Katarina Barley spricht über Verhandlungen

Die SPD-Kreisvorsitzende Bettina Brück, MdL, lädt die Genossen im Kreis Bernkastel-Wittlich ein, um über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen in Berlin zu debattieren und bietet vor dem Mitgliederentscheid ein Forum zum Austausch und zur Diskussion. Die Bundestagsabgeordnete und geschäftsführende Familien- und Arbeitsministerin Katarina Barley wird als Mitglied des Verhandlungsteams aus erster Hand berichten. Die Veranstaltung ist am Donnerstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr im Awo-Haus Neumagen-Dhron, Willemstraße 51, in Neumagen-Dhron ein.