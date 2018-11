Kautenbacher warten auf Straßensanierung

„Das ist ein wichtiges Thema, denn die Sanierung dieser Straße ist längst überfällig,“ fügt Langer hinzu. Wie Ortsvorsteher Edwin Gesser erläutert, ist die Straße in einem desolaten Zustand. „Das fing schon 2010 an, als die Strecke Kautenbach/Longkamp fertigestellt war. Damals war die Auflage, dass die Versorgungsleitungen überprüft und erneuert werden müssen, bevor die Straße ausgebaut wird. Das ist schon lange passiert, aber seit acht Jahren ist nichts passiert,“ sagt Gesser. Bei den jährlichen Gesprächen zwischen Verwaltung und dem LBM sei immer wieder betont worden, dass mit den Planungen begonnen werde. Gesser: „Wenn ich daran denke, was in den nächsten Jahren in Trarbach vorgesehen ist, wo die L 190 und die L 187 ausgebaut werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass in dieser Zeit auch in Kautenbach etwas passiert.“ Der Ortsvorsteher weist auch darauf hin, dass durch die Sperrungen und Umleitungen der Strecke Longkamp-Kautenbach-Traben-Trarbach auch immer mehr LKW über die L 187 fahren. „Das beschädigt die Straße ja noch mehr, deshalb wäre es gut, wenn die Ortslage endlich ausgebaut wird.“

Das kann aber noch dauern. Wie der Landesbetrieb Mobilität auf TV-Nachfrage mitteilt, können im Rahmen der für den Landesstraßenbau verfügbaren Mittel nicht alle anstehenden Straßenbauvorhaben zugleich begonnen werden. Winfried Schmitt vom LBM in Trier sagt: „Es ist erforderlich, die Investitionsmittel für den Straßenbau auf die dringlichsten Maßnahmen zu konzentrieren. Die Dringlichkeit anstehender Sanierungs- bzw. Ausbaumaßnahmen bei Landesstraßen wird in einem landesweit einheitlichen Bewertungsverfahren ermittelt. Bewertungskriterien sind dabei über den Straßenzustand hinaus insbesondere die Verkehrsbelastung, die Unfallhäufigkeiten und die Kosten der jeweiligen Baumaßnahmen.“

Aufgrund der Ergebnisse der letzten Straßenzustandserfassung sei der Ausbau der L187 im Bereich des Traben-Trarbacher Stadtteils Kautenbach im Vergleich zu anderen Vorhaben bisher nicht als prioritär eingestuft worden.

Schmitt: „Vor diesem Hintergrund konnte die Maßnahme in den bisherigen Landesstraßenbauprogrammen noch keine Berücksichtigung finden.“

Andere Projekte in Traben-Trarbach oder im direkten Umland, wie zum Beispiel die L 190, Schottstraße, die L 187, OD Trarbach, oder aber auch die L 192, OD Enkirch, seien demnach als dringlicher eingestuft worden und werden in den nächsten Jahren umgesetzt. Auch ein Aspekt sei in diesem Zusammenhang die Verkehrsführung bzw. die Umleitung der Verkehrsströme in und um Traben-Trarbach, die eine Reihenfolge der einzelnen Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit sich bringt. Nach jetzigem Stand, würde die OD Kautenbach erst nach den Ausbauarbeiten in Trarbach realisierbar sein.