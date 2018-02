Kinder im Blick: Neuer Kurs für Eltern

Ein Kurs der Lebensberatung für getrennte Eltern red

(red) Wenn Eltern sich trennen, verändert sich vieles, auch für die Kinder. In dieser Zeit kommen viele Fragen, Unsicherheiten und Konflikte auf. Oft wünschen sich Eltern in Trennung den Austausch mit anderen Betroffenen sowie praktische Hinweise zum Umgang mit der Trennungssituation und ihren Kindern. Die Lebensberatung Wittlich bietet ab März einen neuen Kurs an: „Kinder im Blick - Ein Kurs für Eltern in Trennung“. Er beinhaltet praxisorientiertes Training, in dem alltagstaugliche Kompetenzen zur Eltern-Kind-Beziehung, dem Kontakt zum anderen Elternteil und zum Stressabbau vermittelt werden. Der Kurs findet bei der Lebensberatung statt und startet am Montag, 5. März, 17.30 Uhr. Er umfasst sechs Sitzungen á drei Stunden. Kosten: 60 Euro.