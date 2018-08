Kinder werden zu Verkäufern

() Das Jugendkulturzentrum bietet auch in diesem Jahr während des Kindertags der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues einen Kinder- und Jugendflohmarkt an.

Der Termin ist am Sonntag, 9.September, von 12 bis 16 Uhr.

Verkaufen können Kinder ab sechs Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sowie Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre.

Angeboten werden können Spiele, Spielzeug, CDs und ähnliche kinder- und jugendtypische Artikel.

Die Standgebühr für einen Tisch von bis zu zwei Metern Länge beträgt zwei Euro.

Die Plätze für den Kinder- und Jugendflohmarkt werden in der Reihe der Anmeldungen vergeben. Anmeldungen werden nur per E-Mail an die Adresse jukuz-bks@gmx.de angenommen.