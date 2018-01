red

Der Elternbeirat des Kindergartens Kleinich gründet einen neuen Förderverein. Das Ziel ist die schnelle und unkomplizierte Unterstützung des Kindergartens in allen Belangen. Der Elternbeirat lädt Eltern und Familien der Kindergartenkinder sowie alle Unterstützer des Kindergartens Kleinich zur Gründungsversammlung am Mittwoch, 24. Januar, um 20 Uhr in der Römerstube in Hochscheid ein.