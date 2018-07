Das St.-Nikolaus-Hospital/Cusanusstift feiert am Samstag, 21. Juli, den 553.Jahrestag der Kirchweihe. Am 22. Juli 1465, dem Festtag der Heiligen Maria Magdalena wurde die St.-Nikolaus-Kapelle und das gesamte Ambiente des Cusanusstiftes eingeweiht.

Die Feier an diesem Samstag beginnt um 15.30 Uhr mit einer musikalischen Einstimmung in der Kapelle. Um 16 Uhr zelebriert der Neupriester Kevin Schirra aus Marpingen das Festhochamt. Der Bischof Stephan Ackermann hat ihn am 19. Mai dieses Jahres in der Domkirche in Trier zum Priester geweiht.