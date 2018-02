Kleine Auszeitenauf der Marienburg

Zu kleinen Auszeiten mitten im Alltag laden Abendlobe mit Gesängen aus Taizé ein. Sie finden jeweils mittwochs um 20 Uhr in der Kirche der Jugend Marienburg statt. Die Termine: 21. Februar, 25. April, 16. Mai und 13. Juni.

Zu kleinen Auszeiten mitten im Alltag laden Abendlobe mit Gesängen aus Taizé ein. Sie finden jeweils mittwochs um 20 Uhr in der Kirche der Jugend Marienburg statt. Die Termine: 21. Februar, 25. April, 16. Mai und 13. Juni.

Meditative Gesänge, schlichte Musik, kurze Impulse und Kerzenschein geben Raum zum kurzen, aber wirkungsvollen Ausstieg aus dem Alltag.

Ähnliche Angebote gibt es am: Donnerstag, 1. März, 19 Uhr, in der Pfarrkirche Gladbach; am Sonntag, 11. März, 18 Uhr, in der Pfarrkirche Noviand; am Gründonnerstag, 29. März, 22.45 Uhr, in der Kirche der Jugend Marienburg und am Freitag, 15. Juni, 21 Uhr, in der Pfarrkirche Noviand.