später lesen Bernkastel-Kues Große und kleine Hexen helfen beim Weltrekord mit Teilen

Twittern

Teilen



Harry Potter, Petronella und 43 weitere kleine und große Hexen trafen sich im Foyer des Mosel-Kinos in Bernkastel-Kues um an einem offiziellen Weltrekordversuch teilzunehmen – mit Erfolg. 1500 verkleidete Gäste waren deutschlandweit notwendig, um einen Weltrekord aufzustellen. Insgesamt 6434 Kinozuschauer erschienen deutschlandweit zu den Preview-Vorstellungen von Die kleine Hexe in stilechter Verkleidung als Hexe oder Hexenmeister. Alle Besucher, die in Verkleidung erschienen, wurden von einem Schiedsrichter gezählt. Jeder gezählte Teilnehmer erhielt im Anschluss eine persönliche Weltrekord-Urkunde.