Der Heimat- und Verkehrsverein Kirchspiel Kleinich lädt zum 33. Weihnachtsmarkt ein. Unter dem Titel „Advent in der Scheune“ findet der Weihnachtsmarkt am Freitag, 30. November, von 16 bis 21 Uhr und am Samstag, 1. Dezember, von 14 bis 19 Uhr in der Kulturscheune in Oberkleinich statt.