Die Böttcher- und Weinküfer-Innung Mosel-Saar-Ruwer feiert am Mittwoch, 25. Juli, ein Dankamt zu Ehren ihres Schutzpatrons. Die Mitglieder der mittlerweile kleinsten Innung in der Region Trier finden sich in der Trierer Liebfrauenbasilika zusammen, um die heilige Messe in Gedenken an den Heiligen Jakobus zu feiern.