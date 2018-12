Alljährlich laden das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, der Weinbauverband, die Landwirtschaftskammer und der Verein Ehemaliger Weinbauschüler zum Jahresbeginn zum Moselweinbautag, der inzwischen sogar zwei Tage dauert.

Im nächsten Jahr findet er am 9. und 10. Januar im Eventum in Wittlich statt. Neben vielen Vorträgen bietet er auch Ausstellungen vieler Dienstleister und Firmen rund um das Thema Weinbau. Am Mittwoch, 9. Januar, liegt der Schwerpunkt auf Weinbau und Weinbaupolitik. Am Vormittag eröffnet Hubert Friedrich vom DLR Mosel die Tagung um 8.30 Uhr. In den folgenden Vorträgen wird unter anderem über Pflanzenschutz, Traubensortierung und über den Klimawandel und dessen Auswirkungen informiert. Am Nachmittag begrüßt Rolf Haxel, Präsident des Weinbauverbands um 14 Uhr die Besucher. Anschließend geht es um Düngeverordnungen, Weinbaupolitik, Artenvielfalt und Direktvermarktung.

Am Donnerstag, 10. Januar, öffnet die Ausstellung um 8.30 Uhr, um 9 Uhr begrüßt Matthias Porten vom DLR Mosel die Besucher. Anschließend wird über Marketing mit der Natur informiert, Schüler der Berufsbildenden Schule Weinbau stellen sich vor und es geht um strategisches Unternehmertum und die Weinbereitung im Wandel der Zeit.