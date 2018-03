später lesen Dom Piraten Lieser Kölsch-Rocker an der Mosel FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund FOTO: Veranstalter / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Band „Dompiraten“ spielt am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr in der Turnhalle in Lieser. Ihr Repertoire besteht unter anderem aus Titeln der bekannten Kölner Bands Höhner, Brings, Paveier, Cat Ballou, Kasalla und BAP. Karten gibt es zum Preis von 9,99 Euro an der Abendkasse oder unter E-Mail Ticket-KG@web.de