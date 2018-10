Kommunalwahl 2019: CDU lädt zur Bewerberaufstellung

In den kommenden Wochen stehen bei den CDU-Ortsverbänden der Mosel-Region viele Termine an. Für die anstehende Kommunalwahl am 26. Mai 2019 werden die kommunalen Bewerber aufgestellt.

Die einzelnen Ortsverbände nominieren jeweils die Bewerber für den Verbandsgemeinderat ­Bernkastel-Kues ­beziehungsweise den Kreistag Bernkastel-Wittlich. Hierzu werden alle wahlberechtigten Mitglieder der CDU eingeladen.

Den Beginn macht der Ortsverband Mittelmosel am Mittwoch, 10. Oktober, um 20 Uhr im Bürgerhaus Piesport. Der CDU-Ortsverband Graach trifft sich am Dienstag, 16. Oktober, um 20 Uhr in der Straußwirtschaft Bernard-Kieren. Hier steht zudem die Neuwahl des Vorstandes des Graacher Ortsverbandes an. An beiden Tagen ist Leo Wächter, der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde und Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes ­Bernkastel-Kues vor Ort, um über aktuelle lokalpolitische Themen zu sprechen. Einen Tag später, am Mittwoch, 17. Oktober, trifft sich ebenfalls in Graach der CDU-Gemeindeverband Bernkastel-Kues in der Mattheiser Halle um 19 Uhr. Hierbei soll die Kommunalwahl insgesamt vorbereitet werden. Der Ortsverband Kesten-Lieser-Maring-Noviand trifft sich aus diesem Anlass am Donnerstag, 18. Oktober, um 19 Uhr im Weingut St. Michael in der Moselstraße 10 in Kesten. Am Freitag, 19. Oktober, tagt der Gemeindeverband Traben-Trarbach im Bürgersaal im Alten Rathaus um 19 Uhr. Die CDU-Landesabgeordnete Elfriede Meurer berichtet zu aktuellen Fragen der Landespolitik neben den geplanten internen Wahlen. Die folgende Woche beginnt mit der Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Zeltingen-Rachtig/Ürzig/Lösnich/Erden. Am Montag, 22. Oktober, startet die Sitzung um 19 Uhr im Deutschherrenhof in Zeltingen-Rachtig. Auch hier wird Leo Wächter anwesend sein. Den Abschluss bildet die Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes Bernkastel-Kues am Dienstag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr in der Senioren-Akademie Kues. Hier wird zudem der Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Bernkastel-Kues benannt.