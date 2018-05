Komödie: Gymnasiasten auf der Bühne

Die Englisch-Theater-AG des Nikolaus-von-Kues-Gymnasiums führt am Freitag, 4. Mai, die Komödie „Dodger“ im Atrium der Schule auf. Dodger, die Hauptfigur, lebt im viktorianischen London in der untersten Gesellschaftsschicht. Um zu überleben, durchsucht er die Kanalisation nach verlorenen Wertgegenständen. Dabei rettet er zufällig eine junge Frau vor einem brutalen Angriff und gerät dadurch in ein Netz von Verschwörungen, das bis ins Königshaus reicht. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.