Konzert beginnt eine Stunde früher

Im Rahmen des Musikschulprojektes „capella 2018“ ist am Sonntag, 13. Mai, in der katholischen Kirche (Alte Klause) in Enkirch ein Konzert mit dem Streichorchester Con Arco. Das 20-köpfige Ensemble spielt Werke von Vivaldi, Händel, Haydn, Tschaikowski und Searle. Die Leitung hat der Hermeskeiler Dekanatskantor Rafael Klar. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter hatte im Vorfeld eine falsche Uhrzeit angegeben. Konzertbeginn ist bereits um 16 Uhr.