Opernkonzert am Sonntag zum Ausstellungsende

Eigentlich sollte die Ausstellung „Werner Seippel – zum 100.“ im Cusanus-Geburtshaus am 28. Januar geschlossen werden. Aufgrund der Pause durch das Hochwasser haben die Organisatoren beschlossen, die Werkschau bis zum 18. Februar zu verlängern. Am Sonntag, 18. Februar, ist also die letzte Gelegenheit, sich die Aquarelle und Ölbilder von Seippel noch einmal anzusehen.

