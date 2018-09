später lesen Konzert Konzert in der Kapelle in Kautenbach Teilen

Am Dienstag, 18. September findet um 17:30 Uhr in der katholischen Kapelle St. Maria Himmelfahrt in Kautenbach ein Konzert (nicht nur) für Kinder statt. Unter dem Motto „Von Lummerland zur grünen Insel...“ wird auf Violine und Cello frisch gestrichen.