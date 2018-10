Konzert mit Johnny Coldweather

Johnny Coldweather, australischer Gitarrist und Sänger, hat für Acts wie INXS, The Producers und The Cult in den 1980er Jahren die Konzerte eröffnet. Er war mit dem Gitarristen Johnny Tillotson auf Tour in Australien. Sein Schlagzeuger Steve Gilbert hat in in vielen Jazz Clubs getrommelt und lebt heute in Europa. Blues Mann Harald Becker gilt als solider Meister am Bass. Der gebürtige Wiesbadener hat mit vielen verschiedenen Bands gearbeitet. Zum Life Repertoire der Band gehören eigene Kompositionen sowie Stücke unter anderem von Freddie King, Muddy Waters, Johnny Winter, und Eric Clapton. Beginn ist um 21 Uhr.