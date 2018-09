später lesen Musik Konzert zum Abschluss des Bandcamps Teilen

Twittern

Teilen



Traditionelle Big-Band-Arrangements, Latin, Funk und Popsongs: All das bietet das Bandcamp-Abschlusskonzert am Samstag, 27. Oktober, in Bernkastel-Kues. Das Konzert findet anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich statt.