später lesen Konzert Konzert zum Totensonntag in der Pfarrkirche Teilen

Twittern

Teilen



(red) Ein Konzert zum Totensonntag findet am Sonntag, 25. November, in der Pfarrkirche St. Michael in Bernkastel statt. Veranstalter ist der Verein Freunde des Mosel Musikfestivals in Zusammenarbeit mit der Michaelsgesellschaft.