Neumagen-Dhron (red) Die Winzerkapelle Mosella Dhron veranstaltet am Samstag, 25. November, einen Konzertabend mit dem Trierer Tenor Thomas Kiessling in der Dhrontalhalle in Neumagen-Dhron. Beginn ist um 19 Uhr.