Kostenloser Pflegekurs

Das Ida-Becker-Haus in Traben-Trarbach, die Stiftung Kreuznacher Diakonie Sozialstation Traben-Trarbach und der Pflegestützpunkt Wittlich II bieten aufgrund der großen Nachfrage von pflegenden Angehörigen einen weiteren kostenlosen Pflegekurs im Ida-Becker-Haus in Traben-Trarbach an.