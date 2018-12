später lesen Weihnachten Krippenausstellung mit Musik Teilen

Auch am zweiten Adventswochenende ist die Krippenausstellung in Graach geöffnet. Mit dem Shuttlebus aus Richtung Bernkastel oder Trarbach kommend, kann sie erreicht werden. Am Samstag ab 16 Uhr stimmt der Chor „Pro Vocale“ mit adventlichen Liedern auf das Wochenende ein.