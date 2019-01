Die Weihnachtszeit neigt sich dem Ende zu, der Weihnachtsbaum wird abgeräumt und die Krippe ist in vielen Familien schon eingepackt. Auch in manchen Kirchen.

In der Pfarrkirche St. Marien Rachtig wird jedoch die Kirchenkrippe bis Sonntag, 27. Januar zu sehen sein. Die Pfarrgemeinde St. Marien trägt durch Krippenspenden schon im dritten Jahr dazu bei, dass Kinder im Heiligen Land im Caritas Baby Hospital in Bethlehem behandelt werden können. In den beiden Vorjahren kamen je 300 Euro zusammen. „Das ist zwar nicht die Welt“, sagt Egon Kappes von der Pfarrgemeinde. Aber die Dankbarkeit sei groß. Dieses Ziel soll mindestens in diesem Jahr erreicht werden.