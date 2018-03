Krönungsfeier bei der Kappensitzung

Mehr als 200 Narren haben in der Gemeindehalle Longkamp gefeiert.

In den Orient mit „Tausendundeiner Nacht“ entführten die Karnevalisten aus Longkamp und Kommen die Zuschauer bei ihrer Kappensitzung. Mehr als 200 Narren haben in der Halle in Longkamp gefeiert. Der Vorsitzende und Sitzungspräsident, Sebastian Conrad, begrüßte gemeinsam mit dem neu eingekleideten Vorstand des Karnevalsvereins Longkamp-Kommen die Gäste mit einem dreifachen: „Lungem Maju, Will-Kommen und Kappensitzung Helau!“ Neu gekrönt wurden Prinzessin Anne I., „aus Tausend­undeiner Nacht“, und Prinz I., „der Tausendunderste Räuber“.

Mit Tänzen, Gesang, Zwiegesprächen und Einzelvorträgen begeisterten die Akteure die Zuschauer. Dabei waren immer wieder die Renovierung und die neuen Vorschriften in der Halle Thema des Spotts. Am heutigen Samstag, 27. Januar, findet in Longkamp die zweite Kappensitzung statt. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.