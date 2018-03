Krönungsfeier bei der Kappensitzung

Mehr als 200 Narren haben in der Gemeindehalle Longkamp gefeiert – und gut auf den renovierten Boden geachtet. red

In den Orient mit „Tausendundeiner Nacht“ entführten die Karnevalisten aus Longkamp und Kommen die Zuschauer bei ihrer diesjährigen Kappensitzung. Mehr als 200 Narren haben in der neu renovierten und bunt geschmückten Halle in Longkamp gefeiert.

Der Vorsitzende und Sitzungspräsident, Sebastian Conrad, begrüßte gemeinsam mit dem neu eingekleideten Vorstand des Karnevalsvereins Longkamp-Kommen die Gäste aus nah und fern mit einem dreifachen: „Lungem Maju, Will-Kommen und Kappensitzung Helau!“ Die Lostrommel entschied über die Regenten der nächsten Session. Neu gekrönt wurden Prinzessin Anne I., „aus Tausend­undeiner Nacht“, und Prinz I., „der Tausendunderste Räuber“.

Mit Tänzen, Gesang, Zwiegesprächen und Einzelvorträgen begeisterten die Akteure die närrischen Zuschauer. Dabei waren immer wieder die Renovierung und die neuen Vorschriften in der Halle Thema des Spotts. Der Protokoller, Frank Marx, erklärte zum Beispiel, die Grundschulkinder sollten im Sommer die doppelte Anzahl an Sportstunden im Freien haben, damit sie die Halle im Winter nicht nutzen müssen und schonen können. Der Karnevalsverein verteilte Einmal-Überziehschuhe an alle Gäste, um den Boden zu schützen.

Am heutigen Samstag, 27. Januar, findet in Longkamp die zweite Kappensitzung statt. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.